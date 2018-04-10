«Амурупрадор» судится с подрядчиком из-за срыва сроков реконструкции трассы

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В Арбитражный суд Амурской области обратился «Амурупрадор». Учреждение просит взыскать неустойку с АО «УСК МОСТ». Причина в том, что эта компания сорвала сроки реконструкции автодороги Зея – Тыгда.

В 2014 году между КГУ «Амурупрадор» и акционерным обществом «УСК МОСТ» был заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции автодороги Зея – Тыгда. Стоимость работ по контракту составила более 2 миллиардов рублей. Генеральный подрядчик должен был выполнить все обязательства по контракту до 1 ноября 2017 года, однако не сделал этого, отмечают в «Амурупрадоре».

Как следствие, неустойка на 17 января 2018 года составила 154 миллиона рублей. «Амурупрадор» просит суд взыскать с «УСК МОСТ» в свою пользу 165 с лишним миллионов рублей. В эту сумму, помимо 154 миллионов, входит штраф – более 11 миллионов, говорится на сайте Арбитражного суда Амурской области.

Как пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области, в настоящее время работы по реконструкции не завершены из-за «неудовлетворительной организации работы» подрядчика. Речь идет об участке трассы Зея – Тыгда с 33 по 40 километры, с учетом работ по реконструкции мостового перехода через реку Уркан на 36 километре и мостового перехода через реку Подбиралиха на 34 километре.

«По результатам проведения проверки итоговой комиссии были выявлены замечания, которые необходимо устранить в теплый период времени. Объемы работ, выполненные с ненадлежащим качеством, государственным заказчиком не приняты и не оплачены. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, АО «УСК МОСТ» направлено требование об уплате неустоек за просрочку исполнения обязательств и неввод объекта в срок», – прокомментировали в пресс-службе министерства.