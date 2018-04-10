Летом в Приамурье впервые организуют эвенкийский лингвистический лагерь

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В июле в Приамурье впервые будет организован эвенкийский лингвистический лагерь. В первую очередь он будет ориентирован на молодых эвенков, которые смогут улучшить знания родного языка и погрузиться в национальный быт.

Планируется, что лагерь будет работать с 16 по 21 июля в двух километрах от села Ивановское Селемджинского района. Участников разделят на две основные группы: 11-17 и 18-25 лет.

«Народ без языка – это уже не народ. По сути, родной эвенкийский язык в школе изучается как иностранный. И мы все прекрасно видим, что язык утрачивается, и мы хотим как-то повернуть эту ситуацию, сделать эвенкийский язык престижным. Языковой лагерь проводится под эгидой ассоциации КМНС Амурской области. Он будет примерно в двух километрах от села Ивановское и проходить в таком походном режиме. Ребята сами будут ставить палатки, чумы, еда будет готовиться на местах. Скорее всего, будут мастер-классы по выживанию в тайге, по многоборью и другие различные мероприятия», – поделился планами Сергей Никифоров, председатель ассоциации коренных малочисленных народов севера Селемджинского района.

В первую очередь лагерь будет ориентирован на эвенкийскую молодежь Амурской области. Не исключено, что приедут эвенки из Хабаровского и Забайкальского краев. Всего планируется размещение 20-25 человек. Проезд оплачивает отправляющая сторона, а проживание и питание организаторы берут на себя.

Эвенкийский лингвистический лагерь – это совместный проект с Амурским госуниверситетом. Кафедра иностранного языка вуза обеспечивает методическую составляющую. Для обучения эвенков используют разработанный ранее звуковой словарь эвенкийского языка, также подготовят разговорник базового уровня.

«Ни для кого не секрет, что эвенкийские дети – русскоговорящие. Те два часа, которые отведены на изучение эвенкийского языка, они недостаточны, в некоторых поселениях это до сих пор факультатив. У нас даже иностранный язык изучают сначала два часа в неделю, а потом 3 часа в неделю в средних и старших классах школы. Нам необходимо, чтобы дети учили именно основы селемджинского говора эвенкийского языка, на котором говорят их бабушки и дедушки. Лексику мы уже набрали в процессе работы над звуковым словарем. Сейчас нам необходимо для звукового лагеря записать и спрограммировать программу небольшую, где были бы освещены основные базовые структуры эвенкийского языка. Мы отработали неделю с охотником-оленеводом Стручковым Геннадием Афанасьевичем – он являлся одним из соавторов звукового словаря. Мы теперь озвучивали не просто отдельные слова, а базовые языковые структуры», – рассказала Ольга Морозова, завкафедрой иностранных языков филологического факультета АмГУ, кандидат филологических наук, доцент.

Преподавать участникам лагеря язык будет заслуженный учитель России из Якутии – замдиректора экспериментальной школы «Арктика» в Нерюнгри. Есть договоренность, что педагог проведет лекции и практические занятия для эвенков. Возможно, пригласят преподавателей из другого якутского села – Иенгры, которое считается поселением с наиболее сохранившимся эвенкийским языком и бытом, неким оазисом эвенкийской культуры.

Обучать традиционному языку собираются при помощи современных гаджетов – планшетов, так как есть электронная версия того же звукового словаря. Вопрос безопасности детей и молодежи тоже проработан, заверили организаторы: лагерь будет под охраной собак и людей с лицензированным оружием.

При этом, по словам Сергея Никофорова, начинать обучение эвенкийскому языку нужно как можно раньше. Для чего примерно в тех же числах работы лагеря в Ивановском планируют начать внедрять другой проект «Языковое гнездо». Сотрудников местного детского сада собираются обучать эвенкийскому языку, чтобы они при общении с детьми использовали эвенкийские обороты, а в идеале – в будущем полностью перешли бы на эвенкийский язык. Сейчас воспитатели языком почти не владеют.

Проект «»Языковое гнездо» займет не один год, признается председатель ассоциации КМНС Селемджинского района. Сергей Никифоров не исключает, что будут и ошибки, но считает, что, когда проект будет отработан, его можно будет внедрять в других дошкольных учреждениях эвенкийских поселений.

Сейчас в Ивановском Селемиджинского района работает уникальный детский сад, где дети занимаются не только по федеральной, но и по эвенкийской программе и погружены в национальную эвенкийскую среду. Для сохранения эвенкийского языка реализуются и другие проекты. В частности, проводится олимпиада на знание языка.