Инвалида, напавшего с ножом на такси в Благовещенске, сняли из салона пострадавшего авто (видео)

На кадрах видно, что очевидцы предлагали инвалиду спрятать нож. Он же был агрессивен и заявил: «Деньги есть – мне *****». Мужчина также пригрозил, что их заберет полиция.

ИА «Сканер» удалось связаться с самим водителем такси, который рассказал некоторые подробности случившегося. Мужчина пояснил, что в тот день, 8 апреля, машина стояла на парковке ВДНХ, в салоне он находился вместе с другом.

«Тут ко мне подъезжает инвалид. Я открываю окно и говорю ему: что такое? Он спросил у меня, свободен ли я. Я говорю – я занят, никуда тебя не повезу. Он говорит: если ты меня не повезешь, то тебе будет *****. Я улыбнулся и закрыл окно. Он откатился назад на метра полтора, достал нож и снова подъехал ко мне. Начал говорить: выходите, ********, я вас убью (было очень много матов).

Увидев нож, я начал потихоньку отъезжать назад. Когда он нанес несколько ударов ножом, я позвонил в полицию. Он продолжал орать что-то там и тыкать ножом. Ну и в конце я его подвинул чуть-чуть. После того как он упал, он успокоился. Приехал экипаж ДПС, при досмотре было обнаружено три ножа», – рассказал таксист.

На вопрос о том, зачем был совершен наезд на инвалида, мужчина ответил: «Если бы я его не подвинул, он так бы и продолжал сидеть, тыкать». По словам таксиста, этого колясочника он встречал и раньше, однако тот агрессию не проявлял.

Водитель добавил, что в отделе полиции инвалид продолжил бушевать, курил прямо в дежурной части, кричал и матерился. Также, по словам таксиста, пока они ждали полицию, колясочник рванул на дорогу и чуть не попал под колеса, но водитель машины успел среагировать.