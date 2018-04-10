Девять амурских школьников завоевали право участвовать во всероссийских олимпиадах

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Девять учеников 9–11 классов из школ Амурской области продемонстрировали лучшие знания на областных олимпиадах и завоевали право на участие во всероссийском этапе. Они уже отправились в Волгоград, Новгород, Санкт-Петербург и другие города, где пройдут заключительные этапы олимпиады.

Юные знатоки китайского языка будут бороться за победу в Волгограде. Здесь Амурскую область представят благовещенцы: Павел Архипов из Алексеевской гимназии и Лия Гамак из школы № 23.

Ученик 11 класса школы № 1 города Зея Антон Бузанов примет участие в олимпиаде по русскому языку, которая пройдет в Великом Новгороде.

А в Санкт-Петербурге соберутся победители региональных этапов олимпиады по технологии. Здесь за победу будет бороться Надежда Стриковская – ученица 11 класса школы села Козьмодемьяновка.

Всего в команду Амурской области вошли девять человек: ученики 9-11 классов из пяти муниципальных образований области, сообщает пресс-служба областного минобра.