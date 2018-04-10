Пять лет назад скончался телеведущий ТК «Альфа-канал» Иван Сельвинский

10 апреля 2018 года исполнилось 5 лет со дня смерти ведущего телекомпании «Альфа-канал» Ивана Сельвинского. Он скончался в час ночи в результате остановки сердца. Журналисту и музыканту было 30 лет.

Иван проработал на «Альфа-канале» 10 лет. В 2003 году он устроился корреспондентом в «Альфа-новости», затем стал автором и ведущим программы «Сканер».

Также Иван Сельвинский был известен в Благовещенске как музыкант: он играл на бас-гитаре в рок-группе «Художники». В 2014 году, на первую годовщину со дня его смерти, друзья-музыканты провели концерт памяти «Вас ждут дома, помните об этом». Этими словами Иван всегда прощался со зрителями своей программы.