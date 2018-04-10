Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:11 4

Пять лет назад скончался телеведущий ТК «Альфа-канал» Иван Сельвинский

Пять лет назад скончался телеведущий ТК «Альфа-канал» Иван Сельвинский

10 апреля 2018 года исполнилось 5 лет со дня смерти ведущего телекомпании «Альфа-канал» Ивана Сельвинского. Он скончался в час ночи в результате остановки сердца. Журналисту и музыканту было 30 лет.

Иван проработал на «Альфа-канале» 10 лет. В 2003 году он устроился корреспондентом в «Альфа-новости», затем стал автором и ведущим программы «Сканер».

Также Иван Сельвинский был известен в Благовещенске как музыкант: он играл на бас-гитаре в рок-группе «Художники». В 2014 году, на первую годовщину со дня его смерти, друзья-музыканты провели концерт памяти «Вас ждут дома, помните об этом». Этими словами Иван всегда прощался со зрителями своей программы.

Просмотров всего: 1300

#память #СМИ

распечатать


Общество

Летом в Приамурье впервые организуют эвенкийский лингвистический лагерь
Эхо Москвы

В дневном «Эхе Москвы в Благовещенске»: нехватка субсидированных авиабилетов
Общество

Самые счастливые люди живут в Норвегии: обзор прессы
Общество

Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: Всероссийский фестиваль науки в Благовещенске
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Tehnik

    Tehnik
    1 час назад

    Так и не сказали от чего умер.

  • бабаяга

    бабаяга
    59 минут назад

    Причина не очень приятно звучит. Проще от остановки сердца

  • Олеся82

    Олеся82
    27 минут назад

    Ванька.. Всегда был жизнерадостным, помню его с самого детства, очень жаль(

  • ООШШ

    ООШШ
    8 минут назад

    Работал много,а как иначе,думал молодой,выдержит....Очень жалко,когда из жизни уходят талантливые люди...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь