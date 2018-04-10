Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:47 1

В Благовещенске женщина, ушедшая из дома, получила тяжелое ранение

В Благовещенске женщина, ушедшая из дома, получила тяжелое ранение
Фото: om1.ru

В Благовещенске полиция разбирается в происшествии, которое случилось с горожанкой. Женщина оказалась в больнице с тяжелым ранением. Перед этим она ушла из дома.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», 8 апреля полицейским поступило сообщение из приемного покоя Амурской областной клинической больницы. В лечебное учреждение доставили гражданку 1978 года рождения с телесными повреждениями. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливаются лица, совершившие преступление.

Из неофициальных источников информагентству стали известны другие подробности. Женщина, которая попала в больницу, злоупотребляла спиртным и вела довольно аморальный образ жизни. Она периодически уходила из дома пьяной и пропадала на несколько дней.

7 апреля она также распивала спиртные напитки вместе с сожителем и ушла из дома поздно вечером.

Просмотров всего: 2782

#происшествия

распечатать


Происшествия

Бывший директор муниципального предприятия Приамурья пойдет под суд
Происшествия

В Приамурье микрогрузовик дорожной службы столкнулся с микроавтобусом (видео)
Происшествия 2

В Благовещенске женщина пыталась задушить коллегу на работе
Происшествия 3

В Благовещенске мужчина напал на 15-летнюю девочку
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Ageo

    Ageo
    3 часа назад

    новости закончились на Амуринфе

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь