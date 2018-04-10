В Благовещенске женщина, ушедшая из дома, получила тяжелое ранение

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В Благовещенске полиция разбирается в происшествии, которое случилось с горожанкой. Женщина оказалась в больнице с тяжелым ранением. Перед этим она ушла из дома.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», 8 апреля полицейским поступило сообщение из приемного покоя Амурской областной клинической больницы. В лечебное учреждение доставили гражданку 1978 года рождения с телесными повреждениями. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливаются лица, совершившие преступление.

Из неофициальных источников информагентству стали известны другие подробности. Женщина, которая попала в больницу, злоупотребляла спиртным и вела довольно аморальный образ жизни. Она периодически уходила из дома пьяной и пропадала на несколько дней.

7 апреля она также распивала спиртные напитки вместе с сожителем и ушла из дома поздно вечером.