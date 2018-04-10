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10апреля
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сегодня, 11:19 5

Масштабы лесных пожаров в Приамурье видны со спутника

Масштабы лесных пожаров в Приамурье видны со спутника

Масштаб лесных пожаров в Амурской области демонстрируют фотографии, сделанные американским метеорологическим спутником. Он проводит климатические измерения, в том числе наблюдает за пожарами на Земле с помощью установленного на борту радиометра.

На снимке Амурской области, сделанном несколько дней назад, видны многочисленные очаги лесных пожаров, дым от которых простирается на обширной территории. На сегодняшний день интенсивность возгораний снизилась, тем не менее можно насчитать несколько столбов дыма. Также хорошо видны уже выгоревшие территории. Аналогичная картина и в яндекс-картах.

Лесные пожары в Сибири обычно начинаются весной, когда только сходит снег, пишет «Тайга.инфо». Местные жители поджигают прошлогоднюю листву, что приводит к неконтролируемому распространению огня, в том числе в лесах.

Как сообщалось ранее, 7 апреля в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Такая мера вызвана увеличением количества лесных пожаров. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности при областном правительстве. Кроме того, в Приамурье установлен особый противопожарный режим.

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#космос #пожары

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Комментарии
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  • Vahtovik

    Vahtovik
    3 часа назад

    Масштаб лесных пожаров в Амурской области демонстрируют фотографии, сделанные АМЕРИКАНСКИМ метеорологическим спутником. А что у России нет таких спутников??? Или правда никому не нужна в этой стране??? Могу спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации - НИКТО НЕ ОТВЕТИТ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЕСОВ!!! В КИТАЕ вырубка лесов запрещена, а отдельные россияне как ИУДЫ за 30 сребренников распродают тайгу... ПОИМЕЁННО ЗАПОМИНАЙТЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ, СПАСИБО ЧТО Б БЫЛО КОМУ СКАЗАТЬ ЗА ЖИЗНЬ В ПУСТЫНЕ.....Предлагаю создать КНИГУ ЛЕСОРУБОВ с фотографиями и комментариями...что бы помнили...

  • pith0n

    pith0n
    2 часа назад

    http://joxi.ru/Dr8PkQockVJEGr да уж.. не зарегистрированы.. пол области горит

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Как же хорошо и лесхозы и Роспожнадзор Амурской области

    подготовились к сезону пожаров!

    Только пол-области горит, а вторую половину затопит...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ОСТАНОВИТЬ вывоз древесины из Амурской области!! НЕМЕДЛЕННО!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    в Китае что, ЛЕС другой? Лили там люди другие?.. или там ЧИНОВНИКИ другие?.. или там ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДРУГОЕ?!,. Гнать в шею министерство лесного хозяйства и гражданина Венглинского, который строил ЭТУ систему!

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