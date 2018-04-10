Масштабы лесных пожаров в Приамурье видны со спутника

Масштаб лесных пожаров в Амурской области демонстрируют фотографии, сделанные американским метеорологическим спутником. Он проводит климатические измерения, в том числе наблюдает за пожарами на Земле с помощью установленного на борту радиометра.

На снимке Амурской области, сделанном несколько дней назад, видны многочисленные очаги лесных пожаров, дым от которых простирается на обширной территории. На сегодняшний день интенсивность возгораний снизилась, тем не менее можно насчитать несколько столбов дыма. Также хорошо видны уже выгоревшие территории. Аналогичная картина и в яндекс-картах.

Лесные пожары в Сибири обычно начинаются весной, когда только сходит снег, пишет «Тайга.инфо». Местные жители поджигают прошлогоднюю листву, что приводит к неконтролируемому распространению огня, в том числе в лесах.

Как сообщалось ранее, 7 апреля в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Такая мера вызвана увеличением количества лесных пожаров. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности при областном правительстве. Кроме того, в Приамурье установлен особый противопожарный режим.