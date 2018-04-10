В Благовещенск принесло дым из Китая

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Утром 10 апреля в Благовещенске и селах, расположенных вдоль реки Амур, наблюдается задымленность. По данным мониторинга лесопожарной обстановки, на территории южных и центральных районов Приамурья возгорания не зарегистрированы. Дым на территорию региона приносит южный ветер из Китая, что подтверждают главы сел.

Пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ напоминает жителям и гостям Приамурья о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Так, на садовых участках и кладбищах во избежание пожаров не следует поджигать траву и сжигать мусор. Нельзя жечь траву и оставлять горящий огонь без присмотра. Следует тщательно тушить окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их.

Также амурчанам не рекомендуют разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев. Во время особого противопожарного режима нужно ограничить посещение лесов.

Как сообщало Амур.инфо, в настоящее время на территории Приамурья действуют режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим.