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10апреля
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сегодня, 10:46 3

В Тынде полицейские изъяли 13 000 бутылок фальсифицированного алкоголя

В Тынде полицейские изъяли 13 000 бутылок фальсифицированного алкоголя
Фото: nedicom.ru

Двое жителей Тынды 1962 и 1972 годов рождения занимались приобретением и сбытом фальсифицированной алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками. Полицейские изъяли у них 13 тысяч бутылок.

В марте 2017 года в Тынде сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД и регионального УФСБ на нескольких адресах изъяли 13 000 бутылок алкоголя различных наименований и производителей. Согласно заключениям экспертов, данная продукция промаркирована поддельными федеральными специальными марками.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемые, действуя организованной группой, приобретали, хранили и перевозили в целях сбыта алкоголь, подлежащий обязательной маркировке федеральными специальными марками, на общую сумму свыше 2,4 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела окончено, его фигуранты предстанут перед судом. Согласно действующему законодательству за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    17 минут назад

    заставить их всё выпить

  • 123.rewq

    123.rewq
    12 минут назад



    В Тынде полицейские изъяли 13 000 бутылок фальсифицированного алкоголя



    ФСБ прошляпила такой улов. Это не 8 грамм тестостерона...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 минут назад

    конкурентов кто-то зачищает?.. Можно ли верить на слово, что кто-то не захочет никого вовлечь в крышевание чьего-то частного бизнеса?.. А может такое быть, что кто-то не замечает у одних, но замечает у других?..

    вводите госмонополию на торговлю алкоголем, это сразу решит вопросы объективности и законности.

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