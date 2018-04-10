Уголовное дело возбудили после гибели детей в ДТП в Приамурье
В Зейском районе по факту гибели двух детей в автодорожной аварии возбудили уголовное дело. Ранее следователи сообщали о проведении доследственной проверки.
По уточненной информации, которую приводит СУ СКР по Амурской области 10 апреля, погибшим мальчикам было 11 и 12 лет. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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