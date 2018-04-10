Самые счастливые люди живут в Норвегии: обзор прессы

Фото: rg.ru

Где московский лихач сбил насмерть женщину; разъехались ли российские и китайские водители на противоположном берегу Амура; на чем сумел подняться на высоту 600 метров житель Калифорнии. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Не могу не назвать заметку в «Российской газете» под заголовком «Докатился». В ней рассказывается о том, как московский любитель покататься на дорогих машинах на огромной скорости среди бела дня сбил насмерть женщину, находящуюся – внимание! – на тротуаре. До этого он не раз был замечен в нарушении ПДД – в отжимании других машин с левой стороны, езде по встречке, в превышении скорости – и опять внимание! - до 260 километров в час. Что интересно: все вышеперечисленные прегрешения, согласно новой редакции ПДД, называются опасным вождением. Термин «опасное вождение» в правилах есть, а ответственности за такое вождение нет.

Также в номере

Что еще посоветую прочесть в «Российской газете». Статью журналиста Снегирева, поехавшего в Норвегию, чтобы понять, отчего в холодной стране живут самые счастливые люди, чтобы подсмотреть, что необходимо у них перенять. Ведь норвежцы и мы очень похожи: нефть, газ, рыба, скандинавский тип приема алкоголя. Но они – самые счастливые, а мы… С сегодняшнего номера начинается своеобразный газетный сериал о жизни в этой северной стране. В сегодняшней публикации, к примеру, рассказывается о том, что норвежские бездомные попрошайки нередко ездят на «мерседесах». Ну, чаще всего и наши неработающие – тоже.

Кстати, Россия в этом рейтинге находится на 49 позиции. На последней строчке оказалась Индия. Исследование проводилось в 122 странах мира.

Напишут же такое

Возвращаясь к ранее напечатанному материалу «Амурской правды» о том, что китайские таможенники создавали препоны российскому транспорту, пропуская вперед своих перевозчиков, сообщаю, что в сегодняшнем номере главной газеты области говорится, что движение нормализовалось и пропускать стали поровну.

Еще пишут о соревнованиях коммунальщиков. Во время оных водители экскаваторов играли ковшами в баскетбол, писали слово из трех букв – АКС – и открывали бутылки (бутылки, заметьте, с лимонадом).

Летят утки

«Мир новостей» рассказал о том, что житель Калифорнии Майк Хьюз в своем гараже собрал аппарат, на котором поднялся на высоту около 600 метров. Конструкция летательной системы (американец называет ее «ракетой на паровой тяге» – по-английски, разумеется) невероятно проста. Технологическими подробностями не буду засорять ваше внимание, скажу лишь, что при наличии дров и водяного котла с трубами вы в своем гараже сможете сделать не только самогонный аппарат. Этот самый Хьюз пролетел на своей ракете целых полкилометра, после чего катапультировался и приземлился на парашюте, тоже собственно конструкции. Рассказал, что использовал для него юбки своей жены, ну, те, которые она уже не носит.

На посошок

В «Комсомольской правде» вы, конечно, не пропустите большого материала о полтергейсте (летающие ножи и кочерга в деревеньке под Томском – это не выдумки нетрезвых сельчан!). Безусловно, прочтете откровения Ольги Бузовой на тему – дура она или не дура. Думаю, вам интересно будет узнать, что кроется за скандалом вокруг еще не виденного нами фильма «Тренер».

Но самое интересное – статья о том, какие льготы и привилегии положены ВИП-чиновникам после отставки. Прочитав, узнаете, что, оказывается, не только в Норвегии, о которой я говорил выше, можно быть очень счастливым.