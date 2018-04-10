До 16 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 10 апреля

Фото: ria.ru

В Амурской области 10 апреля ожидается увеличение облачности, преимущественно будет без осадков. Дождь и мокрый снег возможны в отдельных районах севера. Юго-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха составит 11…16 градусов выше нуля, местами в северных районах будет плюс 1…6 градусов. В Благовещенске также увеличится облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 13…15 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL