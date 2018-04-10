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10апреля
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сегодня, 09:20 0

По набережной Благовещенска разъезжала легковушка (видео)

По набережной Благовещенска разъезжала легковушка (видео)

В социальных сетях обсуждают видео, снятое на набережной Благовещенска. Как видно на кадрах, по набережной в темное время суток ехал легковой автомобиль.

Судя по видео, машина ехала неподалеку от новой детской площадки, на низкой скорости.

Пользователи соцсетей отреагировали на видео в основном негативно: «Вообще, наглость не знает границ», «Совсем уже охренели. Просто наглость». «Я сам туда заехал случайно один раз, потому что туда реально есть дорога для авто», – отметил еще один пользователь.

Видео ИА «Амур.инфо» прокомментировали в отделе ГИБДД по Благовещенску. Со стороны водителя усматривается нарушение Правил дорожного движения, пункта 9.9 (запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам или обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам). За это предусмотрена административная ответственность – штраф 2 тысячи рублей.

Ведомство призывает очевидцев таких правонарушений звонить по телефону 02 или на номер дежурной части – 42-52-62 (городское ГИБДД). Следует сообщить о факте нарушения, а также желательно зафиксировать его на фото или видео, чтобы были видны государственные номера, марка и модель автомобиля.

Видео: instagram.com/stopham_blg

Просмотров всего: 1730

#автохам #транспорт

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