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Александр Мигуля вышел на свободу (видео)

Александр Мигуля вышел на свободу (видео)

Обновлено: 10:37

Утром 10 апреля экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля вышел на свободу. По решению суда он был освобожден досрочно и покинул колонию общего режима. Всего в заключении он провел около трех лет. Общаться с прессой Мигуля отказался.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», экс-мэра суд приговорил к девяти годам лишения свободы. Приговор ему вынесли в августе 2016-го, затем в феврале 2017-го срок уменьшили до семи лет, а в ноябре 2017-го – до пяти лет и шести месяцев.

Бывшего градоначальника осудили по статье 286 части 2 «Превышение полномочий», статье 285.1 пункт «б» части 2 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и статье 285 части 2 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

Заседание суда по условно-досрочному освобождению состоялось 30 марта. По основному наказанию – лишение свободы – суд вынес положительное решение, а по дополнительному – право занимать руководящие должности – был отказ. По имеющейся информации, скорее всего, экс-мэру города придется отмечаться в правоохранительных органах.

На видео заметно, что вместе с Александром Мигулей колонию покинул еще один осужденный – Павел Зимин. Его которого встречал брат Кирилл Зимин – руководитель фракции «Справедливая Россия» в областном заксобрании.

Ранее ИА «Амур.инфо» публиковало фотографию из колонии, на которой сняты Александр Мигуля, Павел Зимин и Андрей Налетов. Павел Зимин был осужден в декабре 2016 года за покупку фальсифицированного алкоголя на сумму 6,4 миллиона рублей. Ему дали 2 года и 6 месяцев.

Просмотров всего: 3028

#происшествия #жизнь

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Мигулю в мэры-бабку на пенсию!

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Вы зачем Валентину Сергеевну "бабкой" называете? Не стыдно?

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Мигуле нельзя в мэры-решение суда в этой части осталось в силе

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Альтер

    Мигуле нельзя в мэры-решение суда в этой части осталось в силе



    тогда в губернаторы

    С выходом, Александр Анатольевич! Удачи!

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    Да, удачи то в свое время Александру Анатольевичу и не хватило)

  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    почему так много людей "поклоняются" Мигуле? разворовывал город...и прям нац.герой какой-то...не понимаю...

  • Daniil

    Daniil
    1 час назад

    Трытата

    почему так много людей "поклоняются" Мигуле? разворовывал город...и прям нац.герой какой-то...не понимаю...



    Потому что сейчас, прямо с утра, начнется всенародное счастье! Только этого и ждали!



  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    банду оптимизаторов-геть

  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    Простой бедолага весь срок мотал бы.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Kacetlcoatl

    Да, удачи то в свое время Александру Анатольевичу и не хватило)



    Это вы так думаете. У вас, кстати, ее поменее будет, потому здесь и злобствуете )

    Удачи и вам

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Мигуля придёт,порядок наведёт

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Этот искупил свою вину, а сколько еще не искупили!

  • Житель области

    Житель области
    1 час назад

    Следующим шагом будет право занимать руководящие должности. Думаю суд удовлетворит. Позже.

  • Житель области

    Житель области
    1 час назад

    Следующим шагом будет право занимать руководящие должности. Думаю суд удовлетворит. Позже.

  • Йосеф

    Йосеф
    1 час назад

    Я думал он на автобусе поедет, народный же мэр.

  • Димко

    Димко
    1 час назад

    а на фоне уезжающего джипа, Кирилл Зимин встречает брата Павла Зимина) с выходом!

  • Плюш-ка

    Плюш-ка
    1 час назад

    Очень рада!

  • Питерский

    Питерский
    33 минуты назад

    Прямым ходом на Хабаровск и больше мы его не увидим...

    Условия воли...

  • ANTANTA

    ANTANTA
    28 минут назад

    Но чё дождались народного мэра ,а он к вам жопой даже пару слов не сказал .Сейчас на самолет и как дунет к себе домой в сваю берлогу.А так встреча прошла нормально вор вора не забыл,встретил нормально уважуха.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    22 минуты назад

    Дали бы человеку хоть выйти спокойно

  • Туж2

    Туж2
    21 минута назад

    На видео заметно, что вместе с Александром Мигулей колонию покинул еще один осужденный – Павел Зимин. Его которого встречал брат Кирилл Зимин – руководитель фракции «Справедливая Россия» в областном заксобрании

    . ...............................................................

    Вот что главное

  • Oiled

    Oiled
    1 минута назад

    Мигуля давай в мэры,ты лучший,наведи порядок в городе

  • ИванЛи

    ИванЛи
    42 секунды назад

    Александр Анатольевич, поздравляю Вас! Всегда готов Вас поддержать.

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