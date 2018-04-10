Александр Мигуля вышел на свободу (видео)

Обновлено: 10:37



Утром 10 апреля экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля вышел на свободу. По решению суда он был освобожден досрочно и покинул колонию общего режима. Всего в заключении он провел около трех лет. Общаться с прессой Мигуля отказался.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», экс-мэра суд приговорил к девяти годам лишения свободы. Приговор ему вынесли в августе 2016-го, затем в феврале 2017-го срок уменьшили до семи лет, а в ноябре 2017-го – до пяти лет и шести месяцев.

Бывшего градоначальника осудили по статье 286 части 2 «Превышение полномочий», статье 285.1 пункт «б» части 2 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и статье 285 части 2 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

Заседание суда по условно-досрочному освобождению состоялось 30 марта. По основному наказанию – лишение свободы – суд вынес положительное решение, а по дополнительному – право занимать руководящие должности – был отказ. По имеющейся информации, скорее всего, экс-мэру города придется отмечаться в правоохранительных органах.

На видео заметно, что вместе с Александром Мигулей колонию покинул еще один осужденный – Павел Зимин. Его которого встречал брат Кирилл Зимин – руководитель фракции «Справедливая Россия» в областном заксобрании.

Ранее ИА «Амур.инфо» публиковало фотографию из колонии, на которой сняты Александр Мигуля, Павел Зимин и Андрей Налетов. Павел Зимин был осужден в декабре 2016 года за покупку фальсифицированного алкоголя на сумму 6,4 миллиона рублей. Ему дали 2 года и 6 месяцев.