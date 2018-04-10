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10апреля
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сегодня, 09:14 2

Юный амурчанин может попасть в футбольную спортшколу ЦСКА

Юный амурчанин может попасть в футбольную спортшколу ЦСКА
Фото: veb.ru

Юный житель Райчихинска Артемий Яблочников может попасть в спортшколу одного из самых известных футбольных клубов России – ЦСКА. Его пригласили на матч чемпионата России между командами ЦСКА И «Краснодаром», который состоится 22 апреля в Москве. Артемий сможет выйти на футбольное поле, сопровождая игроков.

Такая возможность представилась воспитаннику райчихинской спортшколы № 3 после посещения футбольных мастер-классов, проводившихся в Красноярске в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». По их результатам из 1 000 юных футболистов отобрали 16 ребят для просмотра в ДЮСШ ПФК ЦСКА.

Среди них оказался и Артемий Яблочников, сообщает сайт администрации Райчихинска.

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#дети #спорт

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    39 минут назад

    Давай парнишка, удачи тебе! #ЦВПБ

  • 123.rewq

    123.rewq
    32 минуты назад



    Юный амурчанин может попасть в футбольную спортшколу ЦСКА



    Вот заголовки такого типа говорят о слабой журналистской подготовке новостиников АИ.

    А ведь какую интригу можно было закрутить вот таким заголовком

    "Юный амурчанин может попасть в футбольную спортшколу ЦСКА... а может и не попасть"

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