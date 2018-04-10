Для амурчан в 2018 году было выделено больше 20 тысяч льготных билетов

Минтранс Амурской области прокомментировал, сколько льготных авиабилетов досталось «Уральским авиалиниям» для амурчан в 2018 году. На весь период действия программы отдано в продажу 20 500 билетов по спецтарифу. Практически половина из них – по маршруту Благовещенск – Москва.

На направление Благовещенск – Москва в обе стороны пришлось 10 000 билетов, на направления Благовещенск – Сочи, Благовещенск – Санкт-Петербург и Благовещенск – Симферополь было выделено одинаковое количество льготных билетов – по 3 500. Это на весь срок действия программы – с 1 апреля по 1 декабря. О том, как были распределены билеты по сезонам, в минтрансе не уточнили.

Однако, по информации ведомства, перераспределение льготных билетов на самый популярный летний сезон не предусмотрено постановлением правительства РФ «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ». Хотя еще зимой 2017 года в областном правительстве говорили, что такое перераспределение будет, поскольку летние льготные маршруты самые востребованные, тогда как осенью билеты даже остаются.

В региональном минтрансе подтвердили информацию, которую ранее давали в авиаагентствах, а затем и в авиакомпании «Уральские авиалинии» – все билеты до Москвы и обратно на лето уже проданы. На данный момент льготные билеты по этому маршруту купить можно на весну и осень.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что, согласно постановлению федерального правительства, авиаперевозчик обязан предоставить на каждом рейсе квоту мест в салоне экономкласса по спецтарифу не менее 30 процентов от общего количества мест в салоне. То есть на 150 мест воздушного судна А-320 «Уральских авиалиний» должно приходиться не менее 45 льготных мест. При этом о количестве льготных билетов, выделенных для пассажиров, авиаперевозчики областной минтранс уведомлять не обязаны. В авиаагентствах ранее говорили, что, по их подсчетам, льготных мест в самолетах авиакомпании было не более 20-30.

На данный момент только «Уральские авиалинии» занимаются перевозкой льготной категории пассажиров. Авиакомпания «Северный ветер» ведет работу по заключению договора с Росавиацией. Заявление о готовности осуществлять воздушную перевозку пассажиров по социальному тарифу компания подала за несколько дней до старта продаж билетов по спецтарифу – 28 марта 2018 года.

В 2016 году по льготному тарифу было перевезено 33 394 амурчан, в 2017 – 31 696 человек. В эти годы льготные билеты продавали сразу три авиакомпании «ВИМ-Авиа», «Икар» и «Уральские авиалинии», которая в 2017 году перевезла 3 916 пассажиров по спецтарифу.

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье за 2 дня были проданы почти все льготные билеты на предстоящее лето. Больше всего желающих оказалось улететь в столицу и обратно. Всем желающим билетов не хватило, но в региональный минтранс за 4 дня продаж пожаловались только 10 человек.

В региональном правительстве взялись проверять информацию пассажиров, что авиакомпания специально придерживала льготные билеты, чтобы затем продать их по обычной цене. Разобраться с возникшим дефицитом поручил зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Он же заявил, что субсидирование этой программы ежегодно сокращается. Позднее было заявлено, что на льготные авиаперевозки для Дальнего Востока дополнительно выделят полмиллиарда рублей.