В Благовещенске горело здание автосервиса

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В ночь на 10 апреля в Благовещенске пожарные выезжали тушить здание автосервиса. Пожар случился на улице Ленина. Люди в происшествии не пострадали.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 01:46. Оперативно на место прибыли силы пожарных частей № 1 и № 2 Благовещенска в составе 11 человек и трех единиц техники. Через девять минут удалось ликвидировать открытое горение.

В результате пожара огнем уничтожено подсобное помещение автосервиса на площади около 12 квадратных метров. Повреждены внутренние помещения на площади около 30 «квадратов», кровля на площади около 30 «квадратов». Также по всей площади повреждена находившаяся в автосервисе иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.