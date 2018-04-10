В России упростили порядок установления инвалидности

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Правительство утвердило новые правила признания человека инвалидом. Эти изменения должны помочь усовершенствовать процедуру медико-социальной экспертизы для определения случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании.

Как сообщается на сайте правительства, новации в правилах также касаются обеспечения возможности внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена.

Расширен перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, а также показаний и условий для установления группы инвалидности и категории «ребёнок-инвалид».

На основании скорректированного перечня специалисты МСЭ уже при первичном освидетельствовании смогут устанавливать инвалидность без указания срока переосвидетельствования, заочно или категорию «ребёнок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет. Таким образом, будет исключена возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалиста МСЭ, говорится на сайте кабмина.

При решении о заочном освидетельствовании кроме тяжёлого состояния здоровья специалистами учреждений МСЭ будет учитываться проживание граждан в отдалённых и труднодоступных местностях.

Определён и перечень целей проведения МСЭ, которые могут быть указаны в заявлении на её проведение. Введение этой нормы предоставит гражданину право обращаться в бюро МСЭ самостоятельно, когда в силу разных причин у него отсутствует на руках направление на МСЭ, а также для решения конкретного вопроса без обязательного переосвидетельствования, в том числе для внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.

«Предусмотрена возможность установления инвалидности бессрочно по целому перечню заболеваний, в который впервые включены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, включены цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич», – цитирует ТАСС вице-премьера Ольгу Голодец, которая разъяснила положения нового постановления.

По ее словам, «упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм и целый ряд заболеваний, которыми все чаще сейчас болеют дети, – это сахарных диабет и ряд других заболеваний».

Голодец отметила, что «это постановление касается практически всех инвалидов, это 12 млн человек, из них 651 тысяча – дети». Она констатировала сильное изменение структуры заболеваемости у детей: «Если до 2014 года лидером по инвалидности среди детского населения были врожденные аномалии и пороки, то сейчас на первое место среди инвалидности вышли психические расстройства и расстройства поведения».

По мнению вице-премьера, «это требует изменения работы всей системы: и экспертизы, и реабилитации». «Этот документ настроен на то, чтобы максимально эффективно использовать возможности для дальнейшей реабилитации людей с ограниченными возможностями», – подчеркнула Голодец.