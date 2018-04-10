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10апреля
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сегодня, 08:13 3

Психически нездоровый житель Шимановска водил машину

Психически нездоровый житель Шимановска водил машину
Фото: Zap-Online.Ru

Суд по иску прокурора лишил жителя города Шимановска, страдающего психическим расстройством, права на управление транспортными средствами. Мужчина состоял на учете у врача психиатра и при этом водил автомобиль.

Этот факт выявила прокуратура Шимановского района в ходе надзорной проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Чтобы устранить это нарушение, прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении действия водительских прав и изъятии водительского удостоверения у 39-летнего мужчины. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Шимановского района, сообщает областная прокуратура.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • калаш

    калаш
    2 часа назад

    По Благе Психичски нездоровый Рудаков рассекает на красных жигулях.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Едешь по Благовещенску и создаётся впечатление что каждый третий психически больной, а у кого крузак или лексус то каждый.

  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    Психически здоровых не бывает. Все с за@&ом.

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