Психически нездоровый житель Шимановска водил машину
Суд по иску прокурора лишил жителя города Шимановска, страдающего психическим расстройством, права на управление транспортными средствами. Мужчина состоял на учете у врача психиатра и при этом водил автомобиль.
Этот факт выявила прокуратура Шимановского района в ходе надзорной проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Чтобы устранить это нарушение, прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении действия водительских прав и изъятии водительского удостоверения у 39-летнего мужчины. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Шимановского района, сообщает областная прокуратура.
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