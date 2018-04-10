Психически нездоровый житель Шимановска водил машину

Фото: Zap-Online.Ru

Суд по иску прокурора лишил жителя города Шимановска, страдающего психическим расстройством, права на управление транспортными средствами. Мужчина состоял на учете у врача психиатра и при этом водил автомобиль.

Этот факт выявила прокуратура Шимановского района в ходе надзорной проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Чтобы устранить это нарушение, прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении действия водительских прав и изъятии водительского удостоверения у 39-летнего мужчины. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Шимановского района, сообщает областная прокуратура.

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Екатерина PL