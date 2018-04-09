Снят с должности гендиректор авиакомпании «Саратовские авиалинии»

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Заседание, на котором уволили Вахрамеева, состоялось 7 апреля, а пресс‐релиз опубликовали 9 апреля на сайте компании.

Председателю совета директоров Юрию Давыдову дано поручение в срок до 11 апреля представить кандидатуры на должность гендиректора компании. Заседание по вопросу рассмотрения представленных кандидатур и назначения гендиректора должно состояться не позднее 11 апреля.​

11 февраля вылетевший из столичного аэропорта Домодедово самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился спустя несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту (71 человек) погибли. 20 марта «Росавиация» направила директиву авиакомпании «Саратовские авиалинии» о приостановке полетов самолетов Ан-148.

После этого с самолетами авиакомпании произошло еще несколько инцидентов. Так, 1 марта Як-42 «Саратовских авиалиний» совершил посадку с выключенным двигателем в московском аэропорту Домодедово, а 28 марта Як-42 экстренно сел в аэропорту Самары из-за отказа двигателя.

2 апреля стало известно, что Росавиация намерена полностью закрыть «Саратовские авиалинии». Дальнейшее рассмотрение заявки «Саратовских авиалиний» на продление сертификации летной деятельности компании представляется для Росавиации невозможным.

«Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности», – сказал глава Росавиации Александр Нерадько.

Перевозчику также принадлежит действующий аэропорт Саратова, работающий с 1931 года. Однако о дальнейшей судьбе воздушной гавани не сообщается, передает телеканал «360».

Самолеты Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» летали и в Амурской области. С мая прошлого года они выполняли рейсы по маршруту Красноярск – Благовещенск – Владивосток и обратно. Когда Ространснадзор выдал предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148 «Саратовских авиалиний», авиакомпания заменила самолеты Ан-148, которые выполняли полеты в Амурскую область. Уже в марте состоялось несколько рейсов на самолетах Як-42. Эти же воздушные суда указаны и в расписании на апрель,