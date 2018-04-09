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Амурчанка не дождалась шубы из интернет-магазина

Амурчанка не дождалась шубы из интернет-магазина
Фото: shubkino.ru

Жительница Зеи купила шубу в интернет-магазине. Не дождавшись покупки, амучанка обратилась в полицию.

Как сообщает областное управление МВД России, жительница Зеи хотела приобрести шубу. В интернете нашла магазин, связалась с менеджером, указала цвет и размер изделия. Покупку пообещали доставить курьерской службой в течение недели.

Покупательница получила сообщение о стоимости шубы, а также счет, на который необходимо перевести 41 000 рублей. Амурчанка перевела деньги, но посылку так и не получила. Внимательно изучив сайт, на котором делала покупку, женщина нашла отрицательные отзывы и поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия.

В полиции по заявлению горожанки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.

«Полиция Приамурья призывает граждан к бдительности и осторожности при совершении сделок купли-продажи через Интернет. Обязательно проверяйте информацию, предоставленную на том или ином ресурсе, и никогда не совершайте никаких покупок на подозрительных непроверенных сайтах», – сообщает ведомство.

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#Зея #криминал #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • полазник

    полазник
    18 минут назад

    ...Леонидова вкисла ?...)))

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