Фотозона и мастер-классы: благовещенцы отметили Пасху

Благовещенцы отметили православный праздник пасхальными гуляньями. Они прошли возле церкви иконы Божией матери «Всех скорбящих радость».

Собрались десятки детей и взрослых. Возле церкви работала тематическая фотозона и развлекательные площадки. Дети катались на каруселях и лошадях, собирали мозаику. Те, кто постарше, участвовали в конкурсах – например, закидывали игрушечные яйца в корзину. Для всех желающих проводили мастер-классы по изготовлению бумажных поделок в форме яиц. Прямо у храма освящали куличи и яйца.