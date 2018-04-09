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Фотозона и мастер-классы: благовещенцы отметили Пасху

Фотозона и мастер-классы: благовещенцы отметили Пасху

Благовещенцы отметили православный праздник пасхальными гуляньями. Они прошли возле церкви иконы Божией матери «Всех скорбящих радость».

Собрались десятки детей и взрослых. Возле церкви работала тематическая фотозона и развлекательные площадки. Дети катались на каруселях и лошадях, собирали мозаику. Те, кто постарше, участвовали в конкурсах – например, закидывали игрушечные яйца в корзину. Для всех желающих проводили мастер-классы по изготовлению бумажных поделок в форме яиц. Прямо у храма освящали куличи и яйца.

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#праздники #религия

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