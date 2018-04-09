Приамурье и Хэйлунцзян обменяются группами детей-туристов

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Амурские дети смогут отдохнуть в китайском городе Бэйань. В законодательном собрании провели переговоры между представителями Китайской Народной Республики, амурскими парламентариями и администрацией Благовещенска.

Темой переговоров стал детский летний отдых. Китайские коллеги подержали инициативу комитета заксобрания по вопросам социальной политики организовать международные смены.

Открывая международную встречу, спикер парламента Константин Дьяконов отметил, что Законодательное собрание Амурской области на протяжении долгих лет активно сотрудничает с постоянным комитетом собрания народных представителей Хэйхэ. Во время взаимных визитов чиновники обмениваются практикой нормотворческой деятельности, посещают социальные, туристические, культурные объекты, предприятия, торгово-экономические выставки, что позволяет изучить опыт в разных сферах.

В 2017 году в ходе визита китайской делегации в Амурскую область обсуждалась возможность проведения детских профильных смен в лагерях. Идею поддержало Собрание народных представителей Хэйхэ. В Амурской области и провинции Хэйлунцзян начали готовить организацию международных детских смен в лагерях отдыха.

«Мы определились, что в городе Бэйань будет проведена летняя смена. Пока мы остановились на 10 детях, но хотелось бы, чтобы как можно больше детей смогли отдохнуть и посетить город. Мы уже предварительно подготовили достаточно насыщенную программу, вся эта программа и все мероприятия пройдут под контролем Народного правительства города Хэйхэ, Я надеюсь, что амурские дети будут довольны поездкой. Продолжительность смены составит пять дней – с 24 по 28 июля», – высказалась заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей Хэйхэ Чжан Чжаохуа.

Инициатор идеи о проведении международной детской смены, председатель комитета по вопросам социальной политики Ирина Киевская, отметила важность детского отдыха для оздоровления и расширения кругозора. «В летнем оздоровительном лагере имеется больше возможностей для неформального общения детей. Неофициальность обстановки позволяет организовывать и развивать школьников, воспитывать в них дух коллективизма, формировать активность, самостоятельность, обучать разнообразным и прежде всего организаторским умениям и навыкам. Насыщенность всей смены, каждого дня разноплановой интересной деятельностью: спортивной, трудовой, познавательной, эстетической, образовательной и так далее делают лагерь очень привлекательным для детей и подростков», – отметила Ирина Киевская.

Представители администрации Благовещенска рассказали, что 10 детей и двое взрослых из Хэйхэ примут участие в международной смене «Дети Амура». Смена пройдет с 24 по 28 июля в детском оздоровительном лагере «Огонек». Подготовлена программа, которая объединила оздоровление, отдых и воспитание в условиях оздоровительного лагеря.

Кроме отдыха в загородных лагерях, администрация Благовещенска предлагает группам детей из Китая принять участие в совместных мероприятиях. Это спортивные соревнования, концерты и творческие мастерские. Эти мероприятия проведут вместе с воспитанниками пришкольных лагерей общеобразовательных учреждений.

Для знакомства с возможностями детского отдыха в Благовещенске делегация КНР посетила детскую юношескую спортшколу № 1, Центр эстетического воспитания детей и лицей № 6.

В дальнейшем стороны обсудят, как увеличить количество отдыхающих, а также расширение списка городов, готовых организовать отдых для китайских детей в Приамурье. Первым в очереди стоит Белогорск, обсуждаются варианты проведения смен в Свободном и Тынде.

Подводя итоги визита делегации КНР в Амурскую область, спикер законодательного собрания Константин Дьяконов отметил, что международное сотрудничество между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян постоянно укрепляется.