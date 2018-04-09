Министр здравоохранения Приамурья работал в бригаде санавиации

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Амурская санитарная авиация совершила пять вылетов за три дня. В составе одной из бригад санавиации был и министр здравоохранения, врач-хирург Андрей Субботин.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Амурской области, Андрей Юрьевич руководил процессом и оказывал консультационную поддержку коллегам.

В пятницу, 6 апреля, вертолет Ми-8 вылетел для выполнения срочного санитарного задания из Благовещенска в Зею и затем в поселок Береговой. В сопровождении бригады врачей Амурского территориального центра медицины катастроф экипаж Ми-8 доставил 66-летнего мужчину из онкодиспансера в Зейскую больницу. В Благовещенск вертолет вернулся с тремя пациентами, которых доставили в областную клиническую больницу. Еще двое детей с травмами доставлены в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Также из Берегового в Зею эвакуировали пострадавшего в автоаварии.

Позже, в 16:00, из аэропорта Благовещенска для выполнения срочного санитарного задания в Тынду отправился другой вертолет. На этот раз помощь потребовалась новорожденной девочке, появившейся на свет в результате преждевременных родов. Бригада областной больницы – анестезиолог-реаниматолог, неонатолог и медсестра-анестезист всю ночь спасали маму и ее дочку. В 7 утра 7 апреля малышку доставили в областную больницу.

Очередная бригада санавиации тем временем вылетела по маршруту Благовещенск – Зея – Сковородино – Благовещенск. Из центральной районной больницы Сковородина бригада анестезиолога-реаниматолога, травматолога, хирурга, медицинской сестры-анестезиста и фельдшера доставили в областную детскую больницу 14-летнего подростка с переломами обеих ног.

В воскресенье, 8 апреля, вертолеты санавиации дважды побывали в Зейском районе. Первый Ми-8 отправился из Благовещенска в Зею, Октябрьский и Верхнезейск. Из Октябрьского и Верхнезейска в райцентр доставили четырех пациентов.

Поздно вечером поступила информация об автоаварии на льду Зейского водохранилища возле поселка Верхнезейск. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали несколько человек, в том числе трое детей. В 22:40 в воздух поднялся вертолет с бригадой врачей территориального центра медицины катастроф. В состав бригады вошли два анестезиолога-реаниматолога, два травматолога, нейрохирург, медицинская сестра-анестезист и фельдшер. Возглавил бригаду министр здравоохранения Амурской области, врач-хирург Андрей Субботин. Из-за тяжелых травм, несовместимых с жизнью, двое мальчиков скончались до прилета санавиации. 12-летнего пассажира одной из машин осмотрели врачи. Мальчика с незначительным ушибом позвоночника отправили домой.

Вертолет вернулся в Благовещенск утром в понедельник, 9 апреля. В травмоцентр областной больницы доставили 40-летнего пострадавшего в аварии на Зейском водохранилище. Мужчина получил перелом бедра. Также в областную детскую больницу из поселка доставили 15-летнюю девочку с переломом бедра. Травму она получила, катаясь на коньках.