Газоснабжение поселка аэропорта восстановят 10 апреля

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Единая диспетческая служба Благовещенска сообщила об окончании ремонта газопровода в поселке аэропорта. Из-за аварии подача газа в четыре пятиэтажкки прекратилась с 4 апреля.

«В 17 часов ремонтные работы по газопроводу в поселке аэропорта закончены. Во вторник, 10 апреля, с 9:00 будет производиться опрессовка трубопровода с последующим запуском газа потребителям», – сообщили специалисты ЕДДС Благовещенска.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 4 апреля почти половина жителей поселка вынужденно обходились без газа. Жители считают, что трубу, по которой поставляется газ, повредили коммунальщики во время ремонта. В АКС это отрицают.

По словам жителей, в общей сложности без газа остались около 100 семей четырех пятиэтажек – это фактически половина всех домов поселка. Из-за аварии в среду, 4 апреля, пришлось даже эвакуировать детей из местного детского сада.