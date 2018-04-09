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В Шимановске столб уничтожил легковой автомобиль

В Шимановске столб уничтожил легковой автомобиль

В Шимановске в понедельник, 9 апреля, произошла автоавария. Toyota Corolla Levin разбилась о железобетонную опору. Пострадал водитель «тойоты».

Как сообщили в управлении ГИБДД по Амурской области, ДТП случилось в 16:50. Водитель 1992 года рождения, управляя Toyota Corolla Levin, при обгоне автомобиля Nissan Cedric не убедился в безопасности маневра и врезался в столб.

Повреждения, полученные «тойотой», свидетельствуют о том, что до контакта с опорой автомобиль успел развить большую скорость. Удар пришелся в левую переднюю дверь авто. Машина получила критические повреждения. Пострадал водитель. Характер полученных им травм не уточняется.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 минута назад

    Взаимоуничтожение. Опора ЛЭП, как и легковушка - не жилец.

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