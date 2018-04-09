Губернатор Приамурья пообещал поощрить того, кто поможет найти поджигателей (видео)

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На прошлой неделе, 2 апреля, в Магдагачинском районе неизвестный поджигал траву вдоль дороги неподалеку от села Сиваки. Это сняли на видео сотрудники авиалесоохраны. Сейчас ведутся поиски нарушителя. Александр Козлов пообещал поощрить тех, кто поможет найти поджигателя.

Вопрос поджогов обсудили на рабочей встрече губернатор области Александр Козлов с прокурором области Русланом Медведевым, руководителем главного управления МЧС по Амурской области Матвеем Гибадулиным и зампредом правительства области Алексеем Венглинским.

«2 апреля сотрудники авиалесохраны Приамурья сняли на видео момент, когда гражданин умышленно поджигает сухую траву на обочине дороги, после чего начался пал, его тушило 28 человек. Случай произошел неподалеку от села Сиваки Магдагачинского района. Уже ведутся розыскные мероприятия», – сказал зампред правительства региона Алексей Венглинский.

«Хочу акцентировать внимание всех амурчан. Поджигатели – это люди, которые намеренно уничтожают имущество. Они угрожают не только природе, но и жителям нашей области. Ведь пущенный ими пал может перекинуться на села. Тот гражданин, который поможет в поиске поджигателя в Магдагачинском районе – получит от меня поощрение. Это я официально заявляю», – сказал Александр Козлов.

С начала пожароопасного периода было выявлено девять виновников палов сухой растительности на территориях Благовещенского, Завитинского, Архаринского, Белогорского, Бурейского и Октябрьского районов. Из числа нарушителей есть и двое несовершеннолетних, допустивших возникновение пала в районе села Усть-Ивановка Благовещенского района. Материалы готовятся для передачи в правоохранительные органы.

Большинство нарушителей выжигали сухую растительность на территориях дачного общества, на землях сельхозназначения, в лесу возле реки, возле железнодорожных путей и на территории населённого пункта. Последнего нарушителя поймали вчера, 8 апреля, в селе Екатеринославка.

Ряд нарушений зафиксированы и со стороны муниципалитетов. Ранее, по итогам прокурорского надзора две территории допустили нарушения: это Шимановский и Свободненский. К 5 апреля ряд нарушений был устранен.

В настоящее время в Приамурье продолжают действовать восемь природных пожаров, шесть локализированы, одиннадцать ликвидированы. Больше всего пожаров зарегистрировано на территориях Зейского, Магдагачинского и Шимановского районов. На тушении задействовано 590 человек. В 12 районах установлен первый класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба областного правительства.