Раскрывать потенциал амурских вундеркиндов начнут в Благовещенске будущей осенью

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В октябре 2018 года в Благовещенске откроет двери технопарк «Кванториум–2018». В современных лабораториях с высокотехнологичным оборудованием будут бесплатно обучать амурских вундеркиндов. Не исключено, что в будущем дети смогут выполнять коммерческие проекты и даже иметь прибыль.

Согласно 513 постановлению амурского правительства «Кванториум» откроет двери для детей от 5 до 18 лет осенью 2018 года. Это будет дополнительное образование по шести главным направлениям: нано-квантум, робо-квантум, гео-квантум, космо-квантум, энерджи-квантум и Hi-tech. В зависимости от возраста, ребята будут заниматься от 4 до 6 раз в неделю, в первую или вторую смену – в зависимости от школьного или дошкольного расписания.

«Это технопарк, который направлен на формирование у детей творческого потенциала по естественнонаучным, инженерно-техническим направлениям подготовки. Это программы, которые уходят далеко за пределы базовой школьной подготовки. Они направлены на развитие потенциала ребенка в этих направлениях. Будет Hi-tech например, где работа связана на станках с чипами. Это высокий уровень интеллектуально-технологической подготовки детей. Это конечно гео-квантум, где будут использованы современные методы исследования для оценки окружающей среды, нано-квантум, где будут использоваться новые технологии, в том числе и моделирование с помощью 3Д технологий. То есть это новый совершенно уровень технологического, инженерно-технологического и интеллектуального развития детей», – рассказала Лидия Дмитриева, ректор института развития образования, региональный оператор «Кванториума».

Сейчас идет подготовка помещений для размещения оборудования технопарка. «Кванториум» разместится в здании на пересечении улиц Островского и Красноармейской. Там необходимо провести ремонт: адаптировать помещения под оборудование лабораторий. Помимо них, в технопарке будет также конференц-зал, научно-технический центр с современными электронными информационными ресурсами, место для отдыха ребят. В общей сложности «Кванториум» займет площадь примерно в 1 000 квадратных метров.

«Идет сейчас отбор детей и педагогов. Для педагогов мы запустили анкеты. Хотелось бы людей с креативным мышлением, умеющих работать с одаренными детьми. Селективного отбора детей не предполагается, но в первую очередь будут принимать детей, которые показали результаты на олимпиадах. Технопарк объединит всего около 800 детей из Благовещенска и близлежайших населенных пунктов. В перспективе будут филиалы в других городах, в том числе отдаленных. Для детей не городских будут профильные смены», – уточнила Лидия Дмитриева.

Что касается будущих педагогов технопарка, то на каждом направлении их будет как минимум три. К примеру, по направлению космо-квантум преподавать могут инженеры, конструкторы, ученые, готовые рассказать о ближнем и дальнем космосе. Конкурсантам придется пройти отбор в три этапа, последний из которых – это очная образовательная сессия в Москве в мае 2018 года.

Новейшее дорогостоящее, высокотехнологичное оборудование будут приобретать при софинансировании федерального и областного бюджетов, а также при финансовой помощи социальных партнеров. На базе технопарка планируется проведение международных состязаний, таких как WorldSkills и General Skills. А учившиеся в «Кванториуме» ребята получат возможность принимать участие в Кванториаде. Победители этой олимпиады смогут получить преимущество при поступлении в российские вузы. Юных вундеркиндов будут обучать бесплатно.

«Дети будут одаренные – может, не настолько успешные в образовательном предназначении, но это будут наши отечественные Кулибины, которые смогут сделать то, чего другие не могут. Пока на данный момент обучение бесплатно для детей. Потом, возможно, будут новые направления, в том числе и на внебюджетной основе.

Потом уже, может быть, будем решать вопросы по заданию отдельных заявителей – заказчиков, скажем так. По тому же гео-квантуму могут быть задания, которые дети смогут выполнять за отдельную плату. И не только поддерживать финансовое положение Кванториума, но и получать определенные дивиденды для себя. К примеру, может быть заказ от организации на подготовку строительной проектно-сметной документации в 3Д технологиях для какого-то сооружения, почему нет», – подытожила региональный куратор проекта.

Прием заявок от детей, которые хотят развиваться и получать дополнительное образование в «Кванториуме», начался еще в марте и продлится фактически до его открытия в октябре 2018 года.