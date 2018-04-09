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9апреля
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сегодня, 17:27 1

Природные пожары в Шимановском районе могли произойти из-за халатности сотрудников лесхоза

Природные пожары в Шимановском районе могли произойти из-за халатности сотрудников лесхоза
Фото: garant.ru

В Шимановском районе возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц местного лесхоза. Их подозревают в халатности, которая привела к возникновению природных пожаров.

Как полагает следствие, в период с 29 марта по 2 апреля должностные лица лесхоза не предприняли меры для прекращения профилактических отжигов, проводившихся в Шимановском районе. Из-за этого произошло восемь природных пожаров. При этом у сотрудников лесхоза имелись сведения об усилении ветра.

В ходе расследования будет дана принципиальная оценка действиям (или бездействию) ответственных должностных лиц. Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает СУ СКР по Амурской области.

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#закон #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Именно в это время и дул сильный ветер. Так в Шимановске и надо посчитать сколько пилорам действует, и какой там лес заготовили на лето. И сколько действительно по документам он проходит. Цепочку берите выше, ведь его куда то продают.

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