Благовещенцам рассылают сообщение о сборе вещей для детей, у которых умерла мама

Среди благовещенцев через мессенджеры рассылается сообщение о сборе вещей для семьи, в которой от родов скончалась мама. Отец остался один с шестью детьми, включая новорожденного. Проблема в том, что хозяйка телефона, номер которого прилагается к сообщению, ничего об этом сборе не знает.

«Возьмут в дар вещи для девочек от 1,5 года до 9 лет и мальчика четырех лет, а также на новорожденную девочку. В многодетной семье горе: мама умерла на днях в роддоме, мужчина остался один с шестью детьми. Кто с Благовещенска можете сегодня передать вещи – им повезут в деревню», – такая страшная история описана в сообщении. В конце прилагается контактный телефон.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» позвонил по указанному номеру. Женщина, поднявшая трубку, заявила, что ни о каком сборе вещей ничего не знает.

«Мне сегодня уже несколько раз звонили, даже из каких-то фондов, – рассказала она. – Я ничего не понимала, пока мне родственники не скинули сообщение с моим номером телефона».