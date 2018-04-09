На конкурсе юристов в Приамурье разыграли ситуацию из судебной практики

В ежегодном конкурсе «Амурский юрист–2018» приняли участие 50 человек. В финал пробились только 14 из них. Это профессионалы, люди с высшим юридическим образованием, студенты профильных факультетов и школьники, которые в будущем думают связать свою жизнь с юриспруденцией.

Конкурсанты смогли представить себя в роли судьи. Им предложили самостоятельно оценивать доводы сторон и выносить вердикт. Разыграли ситуацию из практики: женщина купила квартиру по договору долевого строительства, просит заменить жилье и возместить моральный вред за ненадлежащий вид из окна.

«При сдаче квартиры выяснилось, что из окна однокомнатной квартиры на первом этаже располагается газорегуляторный пункт шкафного типа, что не отвечает требованиям законодательства Российской Федерации», – такую вводную зачитали участникам конкурса. Юрист с 15-летним стажем Алексей Копылов все тщательно взвесил. Вспомнил нормы законодательства. В итоге решил: во всех требованиях пострадавшей стороне нужно отказать. «Довольно длительное время работаю юристом. В здании суда всегда находиться волнительно, а тем более в кресле судьи. Интересно проверить себя, свои знания, в первую очередь свою память, – поделился участник конкурса «Амурский юрист–2018».

«В этом году мы решили провести судебный процесс именно для профессионалов, чтобы они почувствовали себя судьями. Здесь главное – выяснить суть спора, найти правильное применение норм материального права. Логично, ясно, доступно раскрыть нормы права», – объясняет председатель оргкомитета конкурса «Амурский юрист» Ирина Птахина.

В финал четвертого ежегодного конкурса «Амурский юрист» прошли 14 человек из Амурской области. Среди них опытные практики, студенты-юристы и школьники, которые уже сейчас выбирают будущую профессию. В этом году для них впервые сделали отдельную номинацию. «Буду ли я юристом, сейчас рано говорить. Я учусь в девятом классе, хочу пойти в 11-й. Если не стану юристом, все равно свяжу свою жизнь с юридической сферой», – уверена участница конкурса «Амурский юрист» Дарина Мащицкая.

Конкурсанты ответили на теоретические вопросы, письменно решили правовые ситуации. На протяжении всех этапов их оценивало профессиональное жюри. В его составе преподаватели и судьи городского и областного судов. Цель конкурса заключается в том, чтобы выявить настоящих профессионалов. Людей с юридическим образованием в Приамурье много, а мастеров своего дела единицы, говорят специалисты.

«Этот конкурс дает возможность проявить себя творчески, понять, насколько ты можешь логически мыслить, делать какие-то выводы. Приходит человек со своей бедой. Вы должны его как доктор – юридический доктор – выслушать, помочь, ни в коем случае не навредить. Потому что порой своими действиями можно нанести непоправимый вред, который потом трудно исправить», – говорит председатель попечительского совета конкурса «Амурский юрист», председатель Арбитражного суда Амурской области Светлана Антонова.

«Амурский юрист» – единственный в своем роде конкурс на Дальнем Востоке. Участие и победа в нем дает конкурсантам привилегии. Школьникам – баллы при поступлении на юридическую специальность, студентам – бонус при зачислении в магистратуру. Специалисты получают возможность трудоустройства.

В каждой категории определили лучших юристов. Среди профессионалов первое и второе места заняли специалисты из Зеи. На первом месте – юрист по управлению муниципальным имуществом администрации города Наталья Игнатюк. Второе место заняла инспектор сектора архитектуры и строительства администрации Зейского района Елена Крапива. Третье место у начальника правового отдела администрации Шимановска Татьяны Хабировой.

В номинации «Учусь быть юристом» победу одержала студентка третьего курса Амурского государственного университета Ксения Кузнецова. На втором и третьем местах – студенты Амурского колледжа сервиса и торговли. Второе место у Яны Кухтиной, третье – у Александра Смыслова. Ребята учатся на втором курсе колледжа.

Среди школьников и взрослых без юридического образования лучшим стал школьник из Свободного Юрий Матющенко. На втором месте – бухгалтер из Благовещенска Светлана Копылова. Третье место у школьницы из села Чигири Благовещенского района Дарины Мащицкой.

Участники прошлогодних конкурсов получили работу в Арбитражном суде Амурской области. В следующем году организаторы планируют расширять географию участников и привлечь юристов из Еврейской автономной области, Хабаровского края и даже Китая.