Более 1 700 мероприятий запланировано в Приамурье в честь Дня Победы

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Губернатор Амурской области Александр Козлов провел заседание штаба по подготовке к празднованию 9 Мая. Предполагается, что всего в регионе в честь Дня Победы пройдет более 1 700 мероприятий. Это на 300 больше, чем в 2017 году.

Сегодня в Приамурье живут 2 833 ветерана, 283 из них – непосредственные участники военных действий. Ко Дню Победы на единовременные выплаты им выделено больше 4,5 миллиона рублей. До 1 апреля специальные комиссии провели комплексные проверки условий проживания ветеранов, в результате которых было получено 128 обращений по ремонту. Все они будут удовлетворены, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Также до 5 мая приведут в порядок все памятники воинам-амурцам, их на территории региона 361. За 10 дней до праздника на охрану памятников выйдут сотрудники правоохранительных органов.

В преддверии праздника во всех учебных заведениях Приамурья пройдут уроки Победы и тематические классные часы. Кроме того, Амурская область присоединится к всероссийским акциям «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти».

9 Мая во всех городах Приамурья будут организованы торжественные возложения цветов и фейерверки. Парады Победы пройдут в Благовещенске, Белогорске и Шимановске.

«Это самый важный праздник для нашей страны, и нам необходимо организовать его так, чтобы у жителей были только положительные впечатления», – подчеркнул Александр Козлов.