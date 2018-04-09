По факту гибели двух детей в Зейском районе проводится доследственная проверка

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Как сообщалось ранее, вечером 8 апреля на льду Зейского водохранилища между поселком Верхнезейский и поселком Горный Зейского района произошло столкновение двух автомобилей. В Верхнезейский филиал Зейской больницы были доставлены оба водителя, а также трое несовершеннолетних пассажиров. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, два пострадавших мальчика 2005 и 2006 года рождения скончались.