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сегодня, 17:12 0

По факту гибели двух детей в Зейском районе проводится доследственная проверка

По факту гибели двух детей в Зейском районе проводится доследственная проверка
Фото: newstula.ru

В Зейском районе по факту гибели двух детей в автодорожной аварии началась доследственная проверка. Об этом сообщили в амурском следственном управлении. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, вечером 8 апреля на льду Зейского водохранилища между поселком Верхнезейский и поселком Горный Зейского района произошло столкновение двух автомобилей. В Верхнезейский филиал Зейской больницы были доставлены оба водителя, а также трое несовершеннолетних пассажиров. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, два пострадавших мальчика 2005 и 2006 года рождения скончались.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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