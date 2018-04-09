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сегодня, 17:07 0

В Благовещенске сняли на видео пал вблизи домов

В Благовещенске сняли на видео пал вблизи домов

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее горение сухой травы. Оно было снято в Благовещенске в районе Тайваня. Как видно на кадрах, трава полыхала неподалеку от жилых домов.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, 9 апреля пожарные одновременно выезжали на тушение двух возгораний в районе Тайваня. По предварительной информации, на улице Муравьева-Амурского горела сухая растительность, а на улице Строителей – мусор. Сообщение о происшествиях проступило пожарным в 15:03.

В 15:28 оба возгорания были ликвидированы. Люди не пострадали.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#пожары #происшествия

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