Общероссийский народный фронт разработает карту доступности медпомощи

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ОНФ создаст «Народную карту доступности медпомощи», с помощью которой можно сообщить о проблемах оказания медицинских услуг, потребности в создании новых медпунктов и нарушениях в закупках при строительстве капитальных объектов. В итоге будет сформирован рейтинг регионов РФ.

На заседании Центрального штаба Общероссийского народного фронта обсудили актуализацию работы Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения.

«Мы создадим "Народную карту доступности медпомощи". Благодаря этому ресурсу люди смогут рассказать о том, какие существуют проблемы оказания медицинских услуг, существуют ли потребности в создании новых медпунктов, и есть ли нарушения в закупках при строительстве капитальных объектов», – рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин.

Теперь Центр будет, в первую очередь, ориентирован на повышение качества медицинского обслуживания в малых населенных пунктах и доступности медуслуг для жителей отдаленных поселений.

«Соответствующий проект в 2018 году будет реализован в несколько этапов. Сначала наши эксперты проанализируют сегодняшнее состояние медслужб в сельских поселениях и обозначат ключевые проблемы. Вместе с тем будет представлена интерактивная «Народная карта доступности медпомощи». Представители ОНФ проведут мониторинг строительства и запуска новых ФАПов, а также проанализируют, как приобретаются мобильные медицинские комплексы. После этого мы сформируем рейтинг регионов по уровню доступности медицинской помощи для жителей сельских территорий и выпустим сборник лучших практик», – рассказал Говорин.