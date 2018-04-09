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9апреля
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сегодня, 16:45 2

Общероссийский народный фронт разработает карту доступности медпомощи

Общероссийский народный фронт разработает карту доступности медпомощи
Фото: www.tver.aif.ru

ОНФ создаст «Народную карту доступности медпомощи», с помощью которой можно сообщить о проблемах оказания медицинских услуг, потребности в создании новых медпунктов и нарушениях в закупках при строительстве капитальных объектов. В итоге будет сформирован рейтинг регионов РФ.

На заседании Центрального штаба Общероссийского народного фронта обсудили актуализацию работы Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения.

«Мы создадим "Народную карту доступности медпомощи". Благодаря этому ресурсу люди смогут рассказать о том, какие существуют проблемы оказания медицинских услуг, существуют ли потребности в создании новых медпунктов, и есть ли нарушения в закупках при строительстве капитальных объектов», – рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин.

Теперь Центр будет, в первую очередь, ориентирован на повышение качества медицинского обслуживания в малых населенных пунктах и доступности медуслуг для жителей отдаленных поселений.

«Соответствующий проект в 2018 году будет реализован в несколько этапов. Сначала наши эксперты проанализируют сегодняшнее состояние медслужб в сельских поселениях и обозначат ключевые проблемы. Вместе с тем будет представлена интерактивная «Народная карта доступности медпомощи». Представители ОНФ проведут мониторинг строительства и запуска новых ФАПов, а также проанализируют, как приобретаются мобильные медицинские комплексы. После этого мы сформируем рейтинг регионов по уровню доступности медицинской помощи для жителей сельских территорий и выпустим сборник лучших практик», – рассказал Говорин.

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#здоровье

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Комментарии
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  • PAM

    PAM
    1 час назад

    Зачем карту создавать, если в социальном государстве помощь должна быть в каждом населенном пункте?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    А это чтоб было что им делать. Они еще не до конца осознали ,что медицина в деревнях полностью уничтожена. Теперь поедут уралы, камазы напичканы мед.оборудованием, я имею ввиду диспансеризация ,черт ее бери, Ну а что потом страшно подумать. Президент сказал восстановить поликлиники так в чем проблема. Вот где врачей наберете? А сборник лучших практик подари себе Говорин. Будешь читать особенно когда "опендикс" обострится.

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