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9апреля
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сегодня, 16:08 0

Минтранс настроен значительно увеличить штраф за задержку вылета

Минтранс настроен значительно увеличить штраф за задержку вылета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министерство транспорта Российской Федерации планирует завершить работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков. Это произойдет через несколько недель.

Как сообщают «Известия», согласно законопроекту, штрафные санкции за задержку вылета впервые повысятся с 2000 года. Об этом рассказали несколько источников издания, знакомых с ситуацией.

Сейчас размер штрафа за задержку рейса по вине авиакомпании незначителен. За каждый час просрочки перевозчик уплачивает лишь 25 рублей. При этом общая сумма неустойки не может превышать 50 % стоимости билета, в результате чего некоторые авиакомпании больше заботятся о максимальной загрузке самолета, чем о своевременном вылете.

В текущей версии законопроекта предлагается увеличить штрафа почти в 14 раз – до 339 рублей. Однако он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

По мнению сенатора Игоря Фомина, ужесточение санкций позволит дисциплинировать перевозчиков и повысить пунктуальность выполнения чартерных рейсов. Однако, по его словам, слишком большие неустойки могут привести к росту цен на авиабилеты.

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#российская власть #транспорт

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