Половина жителей в поселке аэропорта почти неделю живут без газа

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С 4 апреля почти половина жителей в поселке аэропорта живут без газа. Оказалась повреждена газовая труба. Жители считают, что ее повредили коммунальщики во время ремонта. В АКС это отрицают.

По словам жителей, в общей сложности без газа остались около 100 семей четырех пятиэтажек – это фактически половина всех домов поселка. Из-за аварии в среду, 4 апреля, пришлось даже эвакуировать детей из местного детского сада. Несмотря на то, что газовых плит в дошкольном учреждении нет, ближе к обеду этого дня персонал почувствовал специфический запах. 91 ребенка и почти всех сотрудников сразу увели в здание бывшего штаба поселка. В саду остались только заведующая и завхоз.

«Мы все сделали оперативно. Ближе к обеду, в первой половине дня, сотрудники почуяли запах и сразу среагировали: в целях безопасности детей провели эвакуацию. Все родители приехали оперативно. К саду авария не имела никакого отношения, но в четверг учреждение прикрыли. В пятницу сад работал, как положено. Мы, конечно, ситуацию держим на контроле», – рассказали в дошкольном учреждении.

По словам оставшихся без газа жителей, вот уже почти неделю для приготовления пищи им приходится активно пользоваться электроприборами. Жильцов это не радует по двум причинам: из-за дорогой электроэнергии и старых электропроводок.

«Готовить нам не на чем, а электроэнергия – дома старые, подключаем плиты, и у многих в домах проводки летят. У меня подключена плитка и счетчик гудит. Дом у нас старый – 1972 года. Зачастую проводки-то все старые, а все сейчас плиты подключили. Конечно, может всякое случиться. Боимся, что пожар может случиться. 4, 5, 6 апреля они копали, а 7 и 8 отдыхали. Сказали: "До понедельника у вас газа не будет, будем выяснять, кто вам будет ставить". И уехали. Сегодня опять там продолжают копать. Соседи звонили везде, куда только могли, и им сказали, что к вечеру вроде как дадут газ», – рассказала одна из жительниц поселка.

Жители считают, что без газа их оставила одна из коммунальных служб, которая проводила в поселке ремонт и повредила газовую трубу.

«Один газгольдер идет на все дома. В поселке всего два дома, которые не подключены к газовой системе, а остальные сидят без газа, готовят на электроплитах. Газовая служба была, сказали, что занимаются этим вопросом, но каким образом: они сейчас пытаются выяснить, кто будет компенсировать работу. То есть это решают между собой газовая и коммунальная службы. Только на прошлой неделе определялись, что они будут делать», – рассказал еще один житель поселка аэропорта.

В АКС категорически опровергли, что их сотрудники могли повредить газовую трубу. Связаться с представителем Амургаза корреспонденту Амур.инфо не удалось. В первой половине дня у руководителя, по словам секретаря, были совещания, а во второй он вместе с главным инженером выехал в аэропорт. Около 16:00 подачу газа в дома не возобновили.