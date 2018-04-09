Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:58 7

Ветераны Великой Отечественной войны смогут 20 дней бесплатно летать в Якутск

Ветераны Великой Отечественной войны смогут 20 дней бесплатно летать в Якутск
Фото: yakutia.aero

Авиакомпания «Якутия» к 9 Мая проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. Им предоставляется право бесплатного перелета. По данным официального сайта аэропорта Благовещенска, авиакомпания «Якутия» выполняет рейс Благовещенск – Якутск по четвергам.

Акция распространяется на всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, одному сопровождающему старше 18 лет предоставляется скидка на билет в размере 85 %.

Как сообщается на сайте авиакомпании, предоставлять билеты для бесплатных перелетов будут в период с 15 апреля по 15 мая. Период полетов – с 25 апреля по 15 мая.

Бронирование авиабилетов для ветеранов и сопровождающего производится в одном заказе. Авиабилеты действительны при совместном следовании, регистрация на рейс производится только по факту присутствия льготного пассажира.

Оформить авиабилеты в рамках акции можно в агентстве по продаже перевозок авиакомпании «Якутия» (1-й этаж здания аэропорта «Якутск»), телефон для справок: 8 (4112) 49-12-78, а также в любых авиакассах.

Подробности акции можно узнать по телефону: 8-800-700-21-90 (Центр информации). Звонок по России бесплатный.

Просмотров всего: 316

#праздники #транспорт

распечатать


Общество

Более 1 700 мероприятий запланировано в Приамурье в честь Дня Победы
Происшествия

По факту гибели двух детей в Зейском районе проводится доследственная проверка
Общество

Минтранс настроен значительно увеличить штраф за задержку вылета
Происшествия

В Благовещенске машина сбила девушку, переходившую дорогу на красный
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    зачем

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    еще все ветераны весьма хотели бы посетить норильск, анадырь и, несомненно знойный магадан

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Ура! Ждем следующей новости: "Ветераны Первой мировой войны смогут бесплатно слетать в Магадан".

  • тт

    тт
    2 часа назад

    А ещё есть живые ветераны ВОВ, да ещё и способные летать?

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    многие же с отработав в Якутии перебрались на юг - в Благу, слетают к родным и близким, мало ли....

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    oenesterov

    многие же с отработав в Якутии перебрались на юг - в Благу, слетают к родным и близким, мало ли....



    Ты видел ветеранов войны? Им уже минимум 90 лет. Так, что слово "многие" звучит как-то нелепо. Как и слово "слетают"



  • Одногруппник

    Одногруппник
    1 час назад

    Ещё бы на Чукотку предложили слетать

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь