Ветераны Великой Отечественной войны смогут 20 дней бесплатно летать в Якутск

Фото: yakutia.aero

Авиакомпания «Якутия» к 9 Мая проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. Им предоставляется право бесплатного перелета. По данным официального сайта аэропорта Благовещенска, авиакомпания «Якутия» выполняет рейс Благовещенск – Якутск по четвергам.

Акция распространяется на всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, одному сопровождающему старше 18 лет предоставляется скидка на билет в размере 85 %.

Как сообщается на сайте авиакомпании, предоставлять билеты для бесплатных перелетов будут в период с 15 апреля по 15 мая. Период полетов – с 25 апреля по 15 мая.

Бронирование авиабилетов для ветеранов и сопровождающего производится в одном заказе. Авиабилеты действительны при совместном следовании, регистрация на рейс производится только по факту присутствия льготного пассажира.

Оформить авиабилеты в рамках акции можно в агентстве по продаже перевозок авиакомпании «Якутия» (1-й этаж здания аэропорта «Якутск»), телефон для справок: 8 (4112) 49-12-78, а также в любых авиакассах.

Подробности акции можно узнать по телефону: 8-800-700-21-90 (Центр информации). Звонок по России бесплатный.