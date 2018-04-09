В Приамурье быстро доставили тысячу специальных ручек для Тотального диктанта

Фото: пресс-центр УФПС Амурской области

В 2018 году впервые все участники Тотального диктанта будут писать текст одинаковыми ручками. Посылки уже прибыли в Благовещенск, Тынду и Сковородино.

«Амурчане напишут диктант фирменными черными ручками, проверять работы будут красными, – рассказала координатор мероприятия в Благовещенске Дарья Галимова. – Здорово, что Почта России доставила их так быстро. Не успели подать заявку – как уже получили посылку».

Увеличение скорости доставки в Амурском филиале Почты России стала возможной благодаря планомерному развитию логистики предприятия. За последний год автопарк филиала пополнился пятью новыми автомобилями «Соболь», которые поступили в автопарк курьерской доставки Благовещенска, Свободного и Белогорска, сообщает пресс-центр УФПС Амурской области.