В Благовещенске машина сбила девушку, переходившую дорогу на красный

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Днем 9 апреля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадала девушка. На нее совершил наезд автомобиль. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, наезд произошел в 13:05 на регулируемом перекрестке улицы Студенческой и Игнатьевского шоссе. Водитель 1970 года рождения, управляя Toyota Vista, сбил девушку 1999 года рождения. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Девушка получила травмы и была доставлена в Амурскую областную клиническую больницу.