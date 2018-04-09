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сегодня, 15:35 0

В Благовещенске машина сбила девушку, переходившую дорогу на красный

В Благовещенске машина сбила девушку, переходившую дорогу на красный
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Днем 9 апреля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадала девушка. На нее совершил наезд автомобиль. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, наезд произошел в 13:05 на регулируемом перекрестке улицы Студенческой и Игнатьевского шоссе. Водитель 1970 года рождения, управляя Toyota Vista, сбил девушку 1999 года рождения. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Девушка получила травмы и была доставлена в Амурскую областную клиническую больницу.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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