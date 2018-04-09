В Приамурье на поддержку лучших социальных проектов выделили 2 миллиона

Фото: www.asi.org.ru

В Амурской области распределят 2 миллиона рублей среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). В регионе проводится конкурс социально значимых проектов.

Отбор организаций проводит министерство социальной защиты населения Амурской области. В конкурсе участвуют социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, на реализацию социально значимых проектов.

Субсидия из областного бюджета предоставляется СОНКО на реализацию проектов в Амурской области, направленных на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитацию и социальную адаптацию; повышение качества жизни граждан пожилого возраста; повышение общественной активности ветеранов с помощью вовлечения их в социально значимую деятельность; профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства.

Прием заявок на участие в конкурсе начнется с 10 апреля и завершится 24 апреля. Заявки представляются в министерство социальной защиты населения Амурской области в рабочие дни (с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов) или направляются почтой по адресу: 675000, Благовещенск, улица Шимановского, дом 8.

Форма заявки размещена на сайте министерства социальной защиты населения Амурской области. Консультации предоставляют по номеру в Благовещенске:(4162) 200-784.