Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:18 0

В Приамурье на поддержку лучших социальных проектов выделили 2 миллиона

В Приамурье на поддержку лучших социальных проектов выделили 2 миллиона
Фото: www.asi.org.ru

В Амурской области распределят 2 миллиона рублей среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). В регионе проводится конкурс социально значимых проектов.

Отбор организаций проводит министерство социальной защиты населения Амурской области. В конкурсе участвуют социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, на реализацию социально значимых проектов.

Субсидия из областного бюджета предоставляется СОНКО на реализацию проектов в Амурской области, направленных на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитацию и социальную адаптацию; повышение качества жизни граждан пожилого возраста; повышение общественной активности ветеранов с помощью вовлечения их в социально значимую деятельность; профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства.

Прием заявок на участие в конкурсе начнется с 10 апреля и завершится 24 апреля. Заявки представляются в министерство социальной защиты населения Амурской области в рабочие дни (с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов) или направляются почтой по адресу: 675000, Благовещенск, улица Шимановского, дом 8.

Форма заявки размещена на сайте министерства социальной защиты населения Амурской области. Консультации предоставляют по номеру в Благовещенске:(4162) 200-784.

Просмотров всего: 49

#конкурсы

распечатать


Общество 3

Фото Благовещенска канадского фотографа попало на выставку Best Of Russia
Культура 1

Я не сломаюсь: песню для Евровидения презентовала Юлия Самойлова (видео)
Общество 3

Роботы амурских школьников вступили в битву в АмГУ
Общество 11

В Благовещенск на выставку собак привезли ньюфаундленда из Екатеринбурга
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь