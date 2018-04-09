Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:18 0

До плюс 15 градусов прогноз погоды в Приамурье на 10 апреля

В Амурской области 10 апреля ожидается переменная облачность, местами по северу пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью до 5 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 1…6 градусов ниже нуля, местами – минус 11…16. Днем термометры покажут 11…16 градусов тепла, по северу при облачности – плюс 1…6.

В Благовещенске установится переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1…3, днем – плюс 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 95

#погода

распечатать


Общество

Солнечный день и почти без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 9 апреля
Общество 1

До плюс 13, снег: прогноз погоды в Амурской области на 9 апреля
Общество

До семи градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 8 апреля
Общество 1

Немного снега с дождем: прогноз погоды в Приамурье на 7 апреля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь