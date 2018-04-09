До плюс 15 градусов прогноз погоды в Приамурье на 10 апреля

В Амурской области 10 апреля ожидается переменная облачность, местами по северу пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью до 5 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 1…6 градусов ниже нуля, местами – минус 11…16. Днем термометры покажут 11…16 градусов тепла, по северу при облачности – плюс 1…6. В Благовещенске установится переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1…3, днем – плюс 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL