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9апреля
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Амурские джуисты завоевали 28 золотых медалей из 38 на дальневосточном турнире

Амурские джуисты завоевали 28 золотых медалей из 38 на дальневосточном турнире

В минувшие выходные в Благовещенске прошел открытый турнир городов Дальнего Востока по джиу-джитсу (не-ваза) Blagoveshchensk Open 2018. В нем приняли участие 203 спортсмена из четырех субъектов ДФО. В итоге большую часть первых мест завоевали амурчане.

На турнир в Благовещенск приехали спортсмены их Приморского и Хабаровского краев и Республики Саха (Якутии). От Амурской области, кроме областного центра, были представлены спортсмены Белогорска, Сковородина, Серышева, Тынды, поселка Уруша. За победу боролись спортсмены, начиная с 6 лет до взрослых.

Blagoveshchensk Open проводится ежегодно. Это отдельное соревнование, которое не является отборочным. Но президент Амурской федерации джиу-джитсу Евгений Сороковиков рассказал, что они рассматривают турнир как этап в подготовке к предстоящему первенству России для спортсменов 2004–2006 года. На российские соревнования, которые пройдут в мае в Вологде, поедет сборная из 10 человек.

А на прошедшем турнире сборная Амурской области одержала уверенную победу. Из 38 первых мест амурчане завоевали 28. «Результат такой не только потому, что турнир проходил в Благовещенске, – считает Евгений Николаевич. – У на с действительно очень сильные спортсмены, есть призеры российских и международных соревнований».

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