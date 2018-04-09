В благовещенском порту полностью отремонтировали выездной зал

В речном порту Благовещенска закончили ремонт выездного зала. Открыть обновленное помещение собираются на этой неделе. Работы были выполнены за месяц. И если бы не заминка с полом, ремонт завершился бы несколько раньше, рассказали в пассажирском порту.

Работы начались в начале марта. Это не капитальный, а косметический ремонт, подчеркивают в организации. Помещение отделали новыми, более современными материалами, обновили потолок, установили новые осветительные приборы, поставили турникеты, заменили сантехнику и пол, который прослужил около 30 лет.

Из-за напольного покрытия произошла небольшая заминка. Специальное лаковое покрытие испортилось из-за того, что в транспортной компании его хранили в холодном помещении. Поэтому пришлось ждать, пока подойдет новая партия. На время ремонта в основном выездном зале, весь пассажиропоток пропускали через реверсивный зал, который обычно открывается в случае большого количества туристов. На работе порта ремонт никак не сказался, сообщили в пассажирском порту.

«Через пару дней запускаемся, зависит от того, когда все отмоют после ремонта. Два терминала будут работать, как работали ранее. Реверсивный зал, через который сейчас работаем, он на подхвате – открывается в случае, если большое количество туристов, а если стандартное количество, то он не работает. Абсолютно ничего не меняется в работе, только будет новый современный зал», – рассказал Олег Черногрудов, помощник генерального директора пассажирского порта «АмурАССО».

Потраченные на обновление деньги – собственные средства компании. Во сколько обошелся ремонт, там озвучивать не стали.