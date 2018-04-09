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9апреля
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Амурчанин не заметил гостя и лишился имущества

Амурчанин не заметил гостя и лишился имущества
Фото: oboi-dlja-stola.ru

26-летний амурчанин лишился свободы за хищение огнестрельного оружия, боеприпасов и другого имущества. Он пил и вора не увидел.

В декабре прошлого, 2017 года, 26-летний житель Архаринского района пришел по личным делам к знакомому. Тот был занят: распивал спиртные напитки и даже не заметил гостя. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, гость прошел в комнату и вытащил из шкафа охотничий карабин и патроны. Прихватил и другие вещи: оптический прицел, чехол для ружья, норковую шапку, электрическую дрель, электронный тонометр. Общая сумма ущерба составила почти 93 000 рублей. Похищенным имуществом молодой человек распорядился по своему усмотрению, сообщает прокуратура Амурской области.

При назначении наказания суд учел признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также опасный рецидив. Подсудимый получил четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с него в пользу потерпевших материальный ущерб на сумму 92 600 рублей.

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#криминал #происшествия #суды

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