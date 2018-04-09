Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26 0

Детские игровые комнаты в торговых центрах РФ будут проверять

Детские игровые комнаты в торговых центрах РФ будут проверять
Фото: iz.ru

Глава Минстроя России поручил региональным инспекциям Госстройнадзора проверить правильность расположения детских игровых комнат в торговых центрах. Михаил Мень напомнил, что существуют строительные нормы, согласно которым такие комнаты не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 метров от выхода.

Об этом он рассказал «Известиям», пишет «Российская газета».

Мень сказал, что стоимость аренды на первом и втором этажах выше, поэтому игровые комнаты предпочитают открывать на верхних этажах. И констатировал, что региональные надзорные и контрольные органы, в том числе Госстройнадзор, не отслеживали выполнение этого правила.

«Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть», – подчеркнул глава Минстроя. Он также выразил надежду на то, что собственники торговых центров примут меры для устранения нарушений. В противном случае им будут направлены предписания от противопожарных структур. «Думаю, что страшная трагедия поставит мозги на место», – заявил Михаил Мень.

Необходимость проверок торговых центров возникла после пожара в Кемерове. Очаг возгорания находился на верхнем этаже торгового центра «Зимняя вишня», где были расположены несколько кинозалов и детская игровая зона. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Просмотров всего: 222

#пожар в Кемерове #пожары #происшествия #строительство

распечатать


Происшествия

В Благовещенске машина сбила девушку, переходившую дорогу на красный
Происшествия

Амурчанин не заметил гостя и лишился имущества
Происшествия 1

Двое детей скончались после ДТП на водоеме в Приамурье
Происшествия 3

Благовещенец получил девять лет за убийство соседа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь