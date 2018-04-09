Детские игровые комнаты в торговых центрах РФ будут проверять

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Глава Минстроя России поручил региональным инспекциям Госстройнадзора проверить правильность расположения детских игровых комнат в торговых центрах. Михаил Мень напомнил, что существуют строительные нормы, согласно которым такие комнаты не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 метров от выхода.

Об этом он рассказал «Известиям», пишет «Российская газета».

Мень сказал, что стоимость аренды на первом и втором этажах выше, поэтому игровые комнаты предпочитают открывать на верхних этажах. И констатировал, что региональные надзорные и контрольные органы, в том числе Госстройнадзор, не отслеживали выполнение этого правила.

«Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть», – подчеркнул глава Минстроя. Он также выразил надежду на то, что собственники торговых центров примут меры для устранения нарушений. В противном случае им будут направлены предписания от противопожарных структур. «Думаю, что страшная трагедия поставит мозги на место», – заявил Михаил Мень.

Необходимость проверок торговых центров возникла после пожара в Кемерове. Очаг возгорания находился на верхнем этаже торгового центра «Зимняя вишня», где были расположены несколько кинозалов и детская игровая зона. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.