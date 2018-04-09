Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:57 1

Двое детей скончались после ДТП на водоеме в Приамурье

Двое детей скончались после ДТП на водоеме в Приамурье
Фото: 28.мвд.рф

8 апреля в Зейском районе Амурской области произошло ДТП, унесшее жизни детей. Авария случилась на льду водоема недалеко от поселка Верхнезейск.

По предварительной информации, в воскресенье около 21:00 здесь столкнулись автомобили Toyota Carib и «ВАЗ-2121». В результате травмы различной степени тяжести получили водители 1974 и 1978 годов рождения и трое несовершеннолетних пассажиров Carib 12 лет, а также пассажирка отечественного автомобиля 1973 года рождения. Впоследствии двое мальчиков от полученных травм скончались в больнице.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. В настоящее время полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 2196

#ДТП #происшествия #транспорт #дети

распечатать


Происшествия

В Благовещенске машина сбила девушку, переходившую дорогу на красный
Происшествия

Амурчанин не заметил гостя и лишился имущества
Общество

Детские игровые комнаты в торговых центрах РФ будут проверять
Происшествия 3

Благовещенец получил девять лет за убийство соседа
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    Место маловато, дорога узковата. Российская действительность.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь