Двое детей скончались после ДТП на водоеме в Приамурье

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8 апреля в Зейском районе Амурской области произошло ДТП, унесшее жизни детей. Авария случилась на льду водоема недалеко от поселка Верхнезейск.

По предварительной информации, в воскресенье около 21:00 здесь столкнулись автомобили Toyota Carib и «ВАЗ-2121». В результате травмы различной степени тяжести получили водители 1974 и 1978 годов рождения и трое несовершеннолетних пассажиров Carib 12 лет, а также пассажирка отечественного автомобиля 1973 года рождения. Впоследствии двое мальчиков от полученных травм скончались в больнице.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. В настоящее время полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.