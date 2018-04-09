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сегодня, 13:49 3

Фото Благовещенска канадского фотографа попало на выставку Best Of Russia

Фото Благовещенска канадского фотографа попало на выставку Best Of Russia
Фото: www.facebook.com

Канадский фотограф, работающий в Москве, Паскаль Дюмон принял участие в выставке лучших фотографий прошлого года – Best Of Russia 2017. На нее попали две его фотографии, на одной из которых изображены Благовещенск и берег Амура. Об этом канадец сообщил в соцсетях.

Преподаватель БГПУ Ольга Кухаренко пояснила, что Паскаль Дюмон – канадский фотограф, который живет в Москве и работает на различные зарубежные издания. Осенью 2017 года он приезжал в Благовещенск вместе с французскими журналистами, которые ездили по Дальнему Востоку.

В Благовещенске он сделал этот самый снимок, который год спустя был помещен на обложке седьмого выпуска журнала Gare de l'Est за июль-декабрь 2017 года. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в журнале был опубликован большой материал о Благовещенске, автором которого был француз Этьен Буш.

Теперь же, по словам Паскаля Дюмона, фотография с благовещенским пейзажем попала на выставку Best Of Russia 2017.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Malinka007

    Malinka007
    1 час назад

    жесть. ну и фото. неужели по-лучше ничего не было??

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    он художник.

    он так видит.

  • ay

    ay
    58 минут назад

    грамотная обрезка - ключ к успеху. изначально мусорное фото обрело новый смысел на облошке.

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