Более 2 тысяч амурчан вышли наводить порядок на улицах

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В Приамурье наводят порядок после зимы. В 22 муниципальных образованиях Амурской области в очистке земли от мусора приняли участие 2 026 амурчан. Им в помощь власти предоставили 186 единиц техники.

В Благовещенске акция «Чистый город» стартовала в понедельник, 9 апреля. В ГСТК подали 51 заявку от предприятий и организаций. Для очистки города от мусора Городской сервисно-торговый комплекс приготовил 466 грабель, 220 лопат, 590 метел и 29 000 мешков для мусора. Подать заявку на участие в акции «Чистый город», заказать инвентарь и вывоз мусора можно по номерам: (4162) 99-10-15 и 99-10-16.

«Ежегодно в уборке территорий Амурской области амурчане принимают активное участие. Хочу отметить, что ответственность граждан за чистоту и порядок в Приамурье высока. Их забота о поддержании комфортных условий создают уют в городах и селах области», – отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев.