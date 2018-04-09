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сегодня, 13:19 3

Благовещенец получил девять лет за убийство соседа

Благовещенец получил девять лет за убийство соседа
Фото: kontrabol.freezeet.ru

В областном центре Приамурья суд вынес приговор мужчине, убившему соседа. За лишение человека жизни он получил девять лет колонии строгого режима.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что, находясь у себя дома, выпил не менее двух бутылок портвейна и спустился на третий этаж, чтобы поговорить с соседом. На шум от громкого стука в дверь и нецензурной брани на лестничную площадку вышел родной брат соседа. Во время выяснения отношений агрессор ударил оппонента ножом.

Убитый мужчина упал на лестничной площадке, а нападавший убежал домой, где и бросил нож. Потом к нему приехали полицейские. При задержании подозреваемый сопротивлялся. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оценив доказательства, суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в умышленном причинении смерти при указанных выше обстоятельствах установлена. В качестве смягчающих обстоятельств учтены признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, противоправное поведение потерпевшего, состояние здоровья подсудимого. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, суд признал нахождение его в момент совершения преступления в состоянии опьянения.

В результате горожанин признан виновным в совершении убийства. Он получил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Mistry 7

    Mistry 7
    51 минута назад

    Таких мразей надо пожизненно сажать или самих убивать

  • vadis

    vadis
    45 минут назад

    Просто интересно, - о чем хотел поговорить сосед с соседом? Топит, музыку громко включает и т.д.?

  • странаворов

    странаворов
    9 минут назад

    Ящук Леша 79 г.р. Первомайская, 68 кв. 9, наркоман и алкоголик с 13 лет. И как это животное в клетку раньше, до 38 лет не попало?

    В норе прятался, сученыш. Лет 7 из девятки отсидит, печень проветрит и еще кого-нибудь грохнет после двух бутылок портвейна.

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