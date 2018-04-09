Благовещенец получил девять лет за убийство соседа

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В областном центре Приамурья суд вынес приговор мужчине, убившему соседа. За лишение человека жизни он получил девять лет колонии строгого режима.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что, находясь у себя дома, выпил не менее двух бутылок портвейна и спустился на третий этаж, чтобы поговорить с соседом. На шум от громкого стука в дверь и нецензурной брани на лестничную площадку вышел родной брат соседа. Во время выяснения отношений агрессор ударил оппонента ножом.

Убитый мужчина упал на лестничной площадке, а нападавший убежал домой, где и бросил нож. Потом к нему приехали полицейские. При задержании подозреваемый сопротивлялся. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оценив доказательства, суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в умышленном причинении смерти при указанных выше обстоятельствах установлена. В качестве смягчающих обстоятельств учтены признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, противоправное поведение потерпевшего, состояние здоровья подсудимого. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, суд признал нахождение его в момент совершения преступления в состоянии опьянения.

В результате горожанин признан виновным в совершении убийства. Он получил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.